بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: هجمات إسرائيل على إيران ربما انتهكت القانون الدولي

اعتبرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق اليوم إن بعض القصف الإسرائيلي على إيران ربما انتهك القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى مقتل مدنيين في مبنى سكني وثلاثة من موظفي الإغاثة في العاصمة طهران.
وأوضحت البعثة في بيان صحفي، بانه "من بين القتلى في طهران العشرات من سكان مجمع سكني وثلاثة موظفي إغاثة من الهلال الأحمر الإيراني، فيما شملت المواقع المتضررة عيادة للأطفال المصابين بالتوحد ومستشفى في كرمانشاه".
ولفتت الى انه "بجانب ما ورد من تقارير عن عدم وجود إنذار مسبق فعال من جانب إسرائيل مما قد يؤثر على قدرة السكان على الوصول إلى بر الأمان، يثير هذا مخاوف جدية بشأن مبادئ التناسب والتمييز والحيطة المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".
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