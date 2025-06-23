هدّد المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي في تصريح، سكان ​طهران​، قائلًا: "في الأيّام المقبلة، سيواصل الجيش مهاجمة أهداف عسكريّة في منطقة طهران. نطالبكم بالابتعاد عن مصانع إنتاج الأسلحة والمقرّات العسكريّة والمؤسّسات الأمنيّة التّابعة للنّظام الإيراني".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي لسكان طهران: للابتعاد عن المواقع العسكرية لأننا سنواصل شن هجمات بالأيام المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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