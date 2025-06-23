أمين عام حلف الأطلسي: الهجمات الأميركية على إيران لم تنتهك القانون الدولي

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ​مارك روته​ للصحفيين قبل انعقاد قمة للحلف في لاهاي، إن ​الهجمات الأميركية على إيران​ خلال مطلع الأسبوع لم تنتهك القانون الدولي.

وشدد على وجوب عدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وذلك مع تواصل الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية. وقال: "في ما يتعلق بموقف الناتو بشأن برنامج إيران النووي، اتفق الحلفاء منذ زمن طويل على أنه لا ينبغي لإيران أن تطوّر سلاحا نوويا"، مضيفا "حضّ الحلفاء مرارا إيران على احترام التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".

ورأى روته أن طهران "منخرطة بشكل كبير" في الحرب التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا مطلع العام 2022. وأوضح بان "المسيّرات الإيرانية تقتل أوكرانيين أبرياء يوميا في المدن والبلدات من دون أي احترام للحياة".