عراقجي: مواقف روسيا جيدة وقوية وهي تعمل كي يتحرك مجلس الأمن رغم أن ذلك سيواجه بفيتو أميركي

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، عباس عراقجي أن "عواقب الأعمال العدوانية الإسرائيلية على المنطقة مصدر قلق لنا ولروسيا"، معتبرا ان "مواقف روسيا جيدة وقوية وهي تعمل كي يتحرك مجلس الأمن رغم أن ذلك سيواجه بفيتو أميركي".

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