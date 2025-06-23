الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات قوية على المحمودية والعيشية والريحان ويسمع صداها في ارجاء الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن سلسلة غارات قوية على الدمشقية العيشية الريحان المحمودية القطراني ويسمع صداها في ارجاء الجنوب.

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