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الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات قوية على المحمودية والعيشية والريحان ويسمع صداها في ارجاء الجنوب

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الطيران الاسرائيلي يشن سلسلة غارات قوية على المحمودية والعيشية والريحان ويسمع صداها في ارجاء الجنوب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن سلسلة غارات قوية على الدمشقية العيشية الريحان المحمودية القطراني ويسمع صداها في ارجاء الجنوب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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