بريطانيا تحظر (فلسطين آكشن): إنها حركة إرهابية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: منعت الشرطة البريطانية احتجاجًا مُخططًا له في قلب لندن وتحديدا (منطقة وستمنستر) حيث البرلمان ومقار الحكومة، ضد قرار حظر حركة فلسطين آكشن Palestine Action.

من المتوقع أن تُعلن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، عن هذه الخطوة في بيان وزاري اليوم الاثنين، مما سيُصنّف حركة فلسطين Palestine Action كجماعة إرهابية، ويُجرّم الانضمام إليها أو التعبير عن دعمها.

يأتي هذا بعد أن نشرت الجماعة مقطع فيديو على الإنترنت يُظهر شخصين داخل قاعدة بريز نورتون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير.

ويُظهر المقطع شخصًا يركب دراجة بخارية كهربائية متجهًا نحو طائرة إيرباص فوياجر للتزود بالوقود جوًا، ويبدو أنه يرشّ طلاءً على محركها النفاث.تضل طريقها فحسب، بل فقدت ضميرها أيضًا".

وتم تنظيم احتجاج طارئ في لندن يوم الاثنين ردًا على التقارير، بدعم من أكثر من 30 منظمة، بما في ذلك حملة مناهضة تجارة الأسلحة وائتلاف أوقفوا الحرب.

ومع ذلك، وبينما كان من المقرر في البداية أن يُقام الاحتجاج أمام البرلمان البريطاني ابتداءً من الساعة 12 ظهرًا، قالت منظمة "فلسطين أكشن" إنه تم تغيير الموقع إلى ساحة ترافالغار بعد أن زعمت أن شرطة العاصمة "حظرت" إقامته خارج وستمنستر.

حظر حول البرلمان

وفرضت شرطة العاصمة منطقة حظر حول البرلمان، حيث يواجه المتظاهرون خطر الاعتقال إذا دخلوا المنطقة.

وأضافت الشرطة أيضًا أن أي مظاهرات للجماعة في وسط لندن لا يمكن أن تبدأ قبل الساعة 12 ظهرًا، ويجب أن تنتهي بحلول الساعة 3 عصرًا.

ويُعتقد أن منطقة الحظر، التي فُرضت بموجب قانون النظام العام، تُعدّ من أشد القيود المفروضة على البرلمان على الإطلاق.

وتشمل ساحة البرلمان، ووايتهول، وجسر وستمنستر، وجسر فيكتوريا حتى شارينغ كروس.

وستُطلع وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أعضاء البرلمان على آخر المستجدات بشأن قرار حظر هذه المنظمة، الذي سيجعل الانتماء إليها أو دعمها جريمة جنائية.

ويُزعم أن أعضاءها تسببوا في أضرار جنائية بملايين الجنيهات، واعتدوا على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة، وأعلنوا الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن اقتحام قاعدة جوية وإتلاف طائرة.

وينتظر العديد من أعضاء الجماعة المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة.

قوة أجنبية وراء الحركة

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرّح وزير الأعمال، جوناثان رينولدز، بأنه لا يستبعد احتمال وقوف قوة أجنبية وراء حركة فلسطين.

وقال إن أي خطوة لحظر المجموعة يجب أن تُناقش وتُوافق عليها من قبل أعضاء البرلمان والنبلاء.

ومن جهته، أشار وزير العدل السابق، اللورد تشارلي فالكونر، إلى أن تخريب الطائرات لن يُوفر مبررًا قانونيًا وحيدًا لمثل هذه الخطوة.

وقال اللورد فالكونر: "لستُ على علم بما فعلته منظمة فلسطين أكشن، باستثناء طلاء الطائرات في بريز نورتون، ربما قاموا بأشياء أخرى لم أكن أعرفها.

لكن بشكل عام، هذا النوع من المظاهرات لا يُبرر حظر المجموعة، لذا لا بد أن هناك أمرًا آخر لا أعرفه".

سلسلة احتجاجات

نظمت منظمة فلسطين أكشن سلسلة من الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة، شملت رش مكاتب شركة أليانز للتأمين في لندن، وتخريب ملعب الغولف الخاص بدونالد ترامب في أيرشاير.

ويوم الأحد، أصدر مفوض شرطة العاصمة (سكوتلانديار)، السير مارك رولي، بيانًا أعرب فيه عن "صدمته وإحباطه" من المظاهرة المُخطط لها.

واصفًا حركة فلسطين بأنها "جماعة إجرامية متطرفة منظمة"، قال إن شرطة العاصمة "لا تملك سلطة قانونية" لمنع الاحتجاج حتى يتم حظر الجماعة.

وأضاف: "إن الحق في الاحتجاج أساسي، وسندافع عنه دائمًا، لكن الإجراءات الداعمة لمثل هذه الجماعة تتجاوز ما يعتبره معظم الناس احتجاجًا مشروعًا".

وردًا على البيان، كتبت منظمة "فلسطين أكشن" على تويتر/X: "هل تريد الدولة البريطانية حظر منظمة "فلسطين أكشن" ومنع الناس في الوقت نفسه من الاحتجاج دعمًا لها في البرلمان، حيث يُتخذ القرار النهائي؟ وقالت: "ويصفوننا بغير الديمقراطيين والمتطرفين؟"