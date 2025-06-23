تشارلز الثالث يحتفي بالرئيس الأوكراني في قلعة وندسور

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استقبل عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قلعة وندسور وتناول الغداء معه.

وتربط الملك وزيلينسكي علاقة وثيقة، والتقيا في عدة مناسبات، حيث أبدى الملك البريطاني دعمه للرئيس وشعب أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وكان الملك تشارلز التقى زيلينسكي آخر مرة في ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك في مارس الماضي، بعد يومين فقط من لقائه المرير مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي.

في ذلك الوقت، أعرب زيلينسكي عن امتنانه لدعم العائلة المالكة. وكان التقى الرجلان لأول مرة في عام ٢٠٢٣، ومنذ ذلك الحين، زار الملك القوات الأوكرانية التي تتلقى تدريبات في ويلتشير.

"البطولة" الأوكرانية

وفي رسالة بمناسبة مرور عامين على الصراع في فبراير 2024، كتب الملك تشارلز: "لا يزال تصميم الشعب الأوكراني وقوته مصدر إلهام، في حين أن الهجوم غير المبرر على أرضه وحياته وسبل عيشه...

وأضاف: "على الرغم من المشقة والألم الهائلين اللذين لحقا بهم، يواصل الأوكرانيون إظهار البطولة التي يربطهم بها العالم ارتباطًا وثيقًا. إنهم شجاعة حقيقية، في مواجهة عدوان لا يوصف."

لقاء ستارمر وكبيري البرلمان

والتقي زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت لاحق يوم الإثنين، لمناقشة كيفية تمكّن الحلفاء من زيادة الضغط على روسيا، في ظل استمرار هجماتها على أوكرانيا.

كما التقى زيلنسكي، رئيسي مجلسي اللوردات والعموم في قضر ويستمنستر.

وحظي زيلينسكي بعناق حار من رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل، ومصافحة من نظيره في مجلس اللوردات، اللورد كون ماكفول.

ودخلا إلى مقر رئيس مجلس العموم، حيث قال له هويل: "أهلاً بعودتك إلى الوطن. فنحن نشعر أن هذا وطنك، متى احتجت إلى المجيء. نحن دائماً على أتم الاستعداد لخدمتك".

ردّ زيلينسكي: "أنا ممتنٌّ جدّاً لهذه الزيارة. ومرة ​​أخرى، أشكرك جزيل الشكر على زيارتك لأوكرانيا، ومشاركتك في قمة بوتشا [في مارس]".

وأضاف أنه "ممتنٌّ جدّاً لجلالته"، وللحكومة والشعب البريطاني على "دعمهم الكبير منذ البداية".

"آمل أن نتمكن اليوم من مناقشة كافة القضايا المهمة والأمور العاجلة والمهمة جدًا بالنسبة لنا."