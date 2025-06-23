شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعرض قرار فض دور الانعقاد.. وأعضاء المجلس مازحين: "مش موافقين" والان مع تفاصيل الخبر

مازح أعضاء مجلس الشيوخ، في ختام دور الانعقاد الخامس والأخير، رئيس المجلس، وقت عرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التصويت على فض دور الانعقاد، بردهم "لأ".

واستعرض رئيس مجلس الشيوخ، المادة الخاصة بفض دور الانعقاد، بعد موافقة الأعضاء، على أن يتم إعلان الفض بقرار من رئيس الجمهورية.

وعرض رئيس المجلس الأمر للتصويت، قائلا: هل توافقون على فض دور الانعقاد الخامس، ليرد الأعضاء: "لأ".

فيما رد رئيس مجلس الشيوخ، ممازحا الأعضاء: "عندي تفويض منكم بالموافقة على دور الانعقاد"، وتابع مازحاً: فوضوني وأنا موافق، وبعد ذلك وافق المجلس على فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 158 من اللائحة على أن:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة

وكان مجلس الشيوخ بدأ دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول فى ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ فيما بدأ المجلس دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول فى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ ليكمل الفصل التشريعى الأول بنهاية دور الانعقاد الخامس، حيث إن الفصل التشريعي يتكون من خمس أدوار انعقاد