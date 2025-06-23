شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: إقرار لائحة جديدة للقيد قبل الإعلان عن اللجنة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أنه ستكون هنالك لائحة جديدة للقيد بالنقابة، بجدول تحت التمرين، قبل الإعلان عن اللجنة المقبلة للقيد .

وأضاف البلشي خلال لقاءه مع محرري النقابة اليوم:" أن مجلس النقابة حريص على إقرار لائحة القيد الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وفيما يتعلق بملف الإسكان قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن لجنة الإسكان بالنقابة عقدت اجتماعًا، بحضور نحو 20 زميلًا، وتم تشكيل اللجنة، واتفق الزملاء على أن النقابة ستسير في كل المسارات لمتابعة المشروعات السابقة ، مؤكدا أن اللجنة ستُعلن عدد من الإنجازات سيتم إقرارها الفترة المقبلة.

