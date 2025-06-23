شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء الهيئات البرلمانية للشيوخ بختام الجلسات: نثق فى القيادة السياسية وندعمها والان مع تفاصيل الخبر

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس الشيوخ، في كلماتهم خلال الجلسة العامة الختامية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، اليوم، وقوفهم خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات الحالية، وثمنوا دور المجلس في مساندة الدولة ومناقشة مختلفة القضايا.

وقال النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: في ختام جلسات المجلس اليوم أود توجه الشكر والتحية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلسن، أعطيت مثلا كبيرا تعلمنا منه، ونحيي الأمانة العامة، ووزير الشئون النيابية على التعاون معنا والربط بين المجلس والحكومة، والوزير السابق علاء فؤاد الذي قضى معنا 4 سنوات، إننا جميعا نسينا أحزابنا عشان بلدنا، وأشكر رؤساء اللجان الذين عملوا بكل قوة، نسينا الأحزاب وهذا الوضع الطبيعي لأننا كلنا نواب في مجلس الشيوخ نخدم بلدنا، اتفقنا أو اختلفنا النتيجة كانت مصلحة الوطن، وحققنا إنجازات وبقينا عائلة وأسرة واحدة، ونتمنى التوفيق لمن سيكمل في هذا المكان أو من سيخدم مصر في مكان آخر.

وقال النائب إيهاب وهبة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: أوجه الشكر لكل نائب في هذا المجلس، كل نائب أدى دوره على أكمل وجه وبفاعلية، ونشكر رئيس المجلس الذي قدم كل الدعم وعلمنا أن يكون هناك نقاش جيد، المجلسين بيحبوه وليس مجلس الشيوخ فقط.

وقال اللواء طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: في هذا اليوم نصل إلى محطة ختام أعمال مجلس الشيوخ في فصله التشريعي الحالي، بعد مرحلة حافلة بالعطاء، والمسؤولية الوطنية، والعمل المخلص في خدمة الوطن والمواطن، ولقد كان هذا الفصل التشريعي شاهدًا على ما بذله المجلس من جهد تشريعي فعّال، تميز بالتعاون البنّاء مع السلطة التنفيذية، والتفاعل الإيجابي مع نبض الشارع المصري، واحتياجاته.

وأكد أن مجلس الشيوخ كان صوت المواطن تحت القبة، ومدافعًا عن المصلحة العامة، ومشاركًا في صياغة السياسات العامة التي تستهدف تحسين جودة الحياة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وتابع: عملنا معا على دراسة ومناقشة عدد من القوانين والقضايا الحيوية، والتي كان لها أثر واضح في دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز مناخ الاستثمار والتنمية في البلاد.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية على أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي يعكس وعيًا سياسيًا رفيعًا لدى الأعضاء، وشعورًا وطنيًا عميقًا بدورهم في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، مشيرا إلى أن هذا المجلس عمل هذا المجلس كمنصة للحوار الوطني الرشيد، ومساندًا لدور الدولة في البناء والتطوير.

واستكمل: عملنا سويًا من أجل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتعزيز مبدأ الشراكة الوطنية، والمضي قدمًا في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم، ونحن نطوي صفحة هذا الفصل، نؤكد أن ما تحقق لم يكن ليرى النور إلا بتكاتف الجميع، وإخلاصهم، وإيمانهم بأن الوطن يستحق منا كل الجهد والولاء.

واختتم كلمته: نتوجه بخالص الشكر لقائد سفينة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي سمح بإدارته الحكيمه الي أداء هذا المجلس لدورة الوطني الكبير، وتحيه لكل من ساهم في دعم أعمال المجلس، متمنيا دوام الأمن والاستقرار والتقدم للجميع.

من جانبه، قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: بعد وصول قطار المجلس إلى محطته الأخيرة، نسجل تقديرنا واحترامنا لما قام به مجلس الشيوخ والذي تم بقيادة حكيمة من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إن قيادة المجلس جعلتنا عشنا في مناخ يغلفه روح الأسرة لم استشعر يوما ونحن في المعارضة أن هناك صدر يضيق بما أقول لم استشعر أبدا أننا في خندق لم يصلني أي نوع من أنواع التمييز ولكن العكس الحكومة تتلهف منا كمعارضة مانقول.

وتوجه عبد العزيز بالشكر إلى المنصة والقيادة الحكيمة بالشكر لكل الأحزاب: كم كانت الرغبات كانت تجد رغبات صادقة، وكل التحية لأمانة المجلس وإلى الوكيليين وكل رؤساء اللجان النوعية، وقدم التحية للمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والحكومة.

واختتم عبد العزيز حديثه، وقائلا: نوجه الشكر إلى رائد هذه الفكرة الرئيس السيسي الذي تبني عودة مجلس الشيوخ حصدنا زرعته في خمس سنوات مثمرة ولن أنسى تلبية المجلس لنداء الوطن في 10 أكتوبر عندما لبى الدعوة لمجلس الشيوخ وتفويضه للرئيس في اتخاذ ما يراه لحماية الأمن القومي.