شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: زيادة البدل موجودة.. والوزير قال مش هنضحك على الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة تواصلت مع جميع الأطراف بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، لافتًا إلى لقاءٍ جمعه مع وزير المالية بعد انتخابات التجديد النصفي، وقال له: "إحنا مش هنضحك على الصحفيين، سيتم صرف زيادة البدل".

ونفى "البلشي" خلال اجتماعه مع محرروا النقابة، ما يتردد بشأن إلغاء زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مؤكدًا أنه لا صحة لإلغاء الزيادة أو البدل.

وأكد أن ما يدّعيه البعض حول إلغاء البدل للصحفيين، عقابًا لهم على اختياره نقيبًا، قال: "لن أقبل أن أكون أداة عقاب للصحفيين، ولا يجب أن تكون النقابة أداة عقاب من الأساس".

وأشار نقيب الصحفيين أن النقابة حصلت على مخاطبات من وزارة المالية بشأن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وسيتم إقرارها، موضحًا أنه كان حريصًا على إعلان كافة الخطوات التي اتخذها المجلس بشأن الزيادة، وعلى أن يخرج الإعلان الرسمي من الحكومة، حتى تكون الزيادة بعيدة عن أي استغلال من أي شكل.

