الرئيس السوري يعلّق على تفجير كنيسة في دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهّد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، أن ينال المتورطون في الهجوم الانتحاري داخل كنيسة مار الياس "جزاءهم العادل"، داعيا السوريين إلى "التكاتف والوحدة" في مواجهة كل ما يهدد استقرار البلاد، غداة نسب الهجوم الى عنصر تابع لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال الشرع، في بيان غداة التفجير الدامي غير المسبوق داخل كنيسة "نعاهد المكلومين بأننا سنصل الليل بالنهار، مستنفرين كامل أجهزتنا الأمنية المختصة، لضبط كل من شارك وخطط لهذه الجريمة النكراء، وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وأوضح أن "الجريمة البشعة... تذكرنا بأهمية التكاتف والوحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما يهدد أمننا واستقرار وطننا"، مضيفا "نقف اليوم جميعا صفا واحدا، رافضين الظلم والإجرام بكل أشكاله".

وأسفر الهجوم، وفق حصيلة أوردتها وزارة الصحة اليوم، عن مقتل 25 شخصا وإصابة 63 آخرين بجروح.

وبحسب السلطات "أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي" على الدخول إلى الكنيسة، حيث "أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وشددت وزارة الداخلية، ليل الأحد، على لسان المتحدث باسمها نور الدين البابا، على أن "أمن دور العبادة خط أحمر وأن كل الجهود ستسخر لضمان حرية أداء المواطنين لحرية لشعائرهم الدينية".

وأضاف "يهدف تنظيم داعش إلى بث الفرقة الطائفية وإلى تشجيع كل مكون في سوريا على حمل السلاح، بغية أن يظهر الدولة السورية أنها عاجزة عن حماية مكوناتها ومواطنيها".