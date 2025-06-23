القوات اللبنانية في الكورة استنكرت الإعتداء الذي طال مكتب تيّار المردة في بلدة كفرصارون

استنكرت القوّات اللبنانيّة في منطقة الكورة، الإعتداء الذي طال مكتب تيّار المردة في بلدة كفرصارون، من خلال إزالة شعاره الرسمي وحفر شعارات حزبيّة مكانها، معتبرة ان "إنّ هذه الممارسات مُدانة، وندعو الأجهزة الأمنيّة المختصة إلى التحرّك السريع لكشف الملابسات والإقتصاص من الفاعلين".

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