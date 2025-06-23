أعرب رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، عن "تعازيه الحارّة للكنيسة الأرثوذكسيّة ولأهالي الشّهداء الّذين سقطوا في الجريمة الإرهابيّة الّتي وقعت في كنيسة مار الياس في ​دمشق​"، متمنّيًا "الشّفاء العاجل للمصابين والجرحى". وأشار في تصريح، إلى أنّه "ليس جديدًا على تنظيم "داعش" تنفيذ أعمال إرهابيّة إجراميّة، من دون أي روادع أخلاقيّة أو إنسانيّة أو عقليّة"، مؤكّدًا أنّ "أقصى تمنّياتنا أن يتولّى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتّى آخر واحد منهم، وأقصى تمنّياتنا أيضًا أن تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السّرطان ومكافحته، حتّى القضاء عليه نهائيًّا".

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: نتمنى أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول "داعش" حتى آخر واحد منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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