الأمن العام أعلن تواريخ التحاق المأمورين المتمرنين بدورة تنشئة بمعهد الأمن الداخلي- عرمون

أعلن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني، في بيان، أنّ "المأمورين المتمرّنين يتابعون دورة تنشئة في معهد قوى الأمن الداخلي- عرمون اعتبارًا من 01/07/2025، على أن يلتحقوا بالمعهد وفقًا للتالي:
- تلتحق الدّفعة الأولى بتاريخ 01/07/2025 وعددها 400 مأمور متمرّن (من الرّقم 1 لغاية الرّقم 400 حسب رقم التّصنيف).
- تلتحق الدّفعة الثّانية بتاريخ 02/07/2025 وعددها 300 مأمور متمرّن (من الرّقم 401 لغاية الرّقم 700 حسب رقم التّصنيف)".
وأشار إلى أنّ "للإطلاع على التّصنيف، يُرجى الضّغط على الرّابط التّالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/488"، مذكّرًا بـ"الحاجيّات والتّجهيزات المفترض بهم تأمينها لزوم دورة التّنشئة المسلكيّة والعسكريّة، وذلك عبر الضّغط على الرّابط التّالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/482".
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