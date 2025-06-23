الأمن العام أعلن تواريخ التحاق المأمورين المتمرنين بدورة تنشئة بمعهد الأمن الداخلي- عرمون

أعلن مكتب شؤون الإعلام في ​الأمن العام اللبناني​، في بيان، أنّ "المأمورين المتمرّنين يتابعون دورة تنشئة في معهد ​قوى الأمن الداخلي​- عرمون اعتبارًا من 01/07/2025، على أن يلتحقوا بالمعهد وفقًا للتالي:

- تلتحق الدّفعة الأولى بتاريخ 01/07/2025 وعددها 400 مأمور متمرّن (من الرّقم 1 لغاية الرّقم 400 حسب رقم التّصنيف).

- تلتحق الدّفعة الثّانية بتاريخ 02/07/2025 وعددها 300 مأمور متمرّن (من الرّقم 401 لغاية الرّقم 700 حسب رقم التّصنيف)".

وأشار إلى أنّ "للإطلاع على التّصنيف، يُرجى الضّغط على الرّابط التّالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/488"، مذكّرًا بـ"الحاجيّات والتّجهيزات المفترض بهم تأمينها لزوم دورة التّنشئة المسلكيّة والعسكريّة، وذلك عبر الضّغط على الرّابط التّالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/482".