إدارة الإحصاء المركزي: ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر أيار بنسبة 1,31 بالمئة

أعلنت ​إدارة الإحصاء المركزي​ في رئاسة مجلس الوزراء، أنّ "مؤشّر أسعار الاستهلاك في ​لبنان​ لشهر أيّار 2025 سجّل ارتفاعًا وقدره 1,31 في المئة بالنّسبة لشهر أيّار 2024، مع العلم أنّ التّغيّر السّنوي لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن أيّار 2025 بلغ 14,44 في المئة بالنّسبة لشهر أيّار من العام 2024".

وأوضحت في بيان، أنّ "التّغيّر الشّهري لمؤشّر أسعار الاستهلاك عن شهر أيّار على صعيد المحافظات، سجّل النّسب الآتية:

- انخفاضًا في محافظة بيروت وقدره 0,17 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة جبل لبنان وقدره 2,23 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الشّمال وقدره 0,60 في المئة.

- انخفاضًا في محافظة البقاع وقدره 0,04 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة الجنوب وقدره 0,12 في المئة.

- ارتفاعًا في محافظة النبطية وقدره 0,75 في المئة".

وأشارت الإدارة إلى أنّه "يمكن الاطّلاع على الرّقم القياسي مفصّلًا لكلّ المحافظات على صفحة الإنترنت الخاصّة بالإدارة على: lb.gov.cas.www".

يُذكر أنّ إدارة الإحصاء المركزي تُصدر شهريًّا، الرّقم القياسي لمؤشّر أسعار الاستهلاك على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات، وذلك في أوّل يوم عمل يلي العشرين من كل شهر.