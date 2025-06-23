أقدم مجهولون فجر اليوم على إزالة شعار "تيار المردة "عن باب المكتب التّابع للتيّار في بلدة كفرصارون في شمال لبنان، وقاموا بحفر شعارات حزبيّة أخرى على الباب نفسه.
وأشارت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" إلى أنّه "تمّ توثيق الحادث، على أن تتّخذ الجهات المعنيّة الإجراءات المناسبة لكشف الفاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون أزالوا شعار "المردة "عن باب مكتب التيار في كفرصارون وحفروا شعارات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.