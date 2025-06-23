مجهولون أزالوا شعار "المردة "عن باب مكتب التيار في كفرصارون وحفروا شعارات أخرى

أقدم مجهولون فجر اليوم على إزالة شعار "​تيار المردة​ "عن باب المكتب التّابع للتيّار في بلدة كفرصارون في شمال لبنان، وقاموا بحفر شعارات حزبيّة أخرى على الباب نفسه.

وأشارت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" إلى أنّه "تمّ توثيق الحادث، على أن تتّخذ الجهات المعنيّة الإجراءات المناسبة لكشف الفاعلين".