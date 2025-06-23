قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقود غادر منزل ذويه في وادي الريحان السبت ولم يَعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: رفيق ربيع ديب (مواليد عام 2008، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2025-06-21، منزل ذويه الكائن في بلدة وادي الريحان- عكّار؛ ولم يَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، "الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".