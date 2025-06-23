نعيم قاسم: نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب الذي نتخذه في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة في تحقيق أهدافها

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، في حديث لـموقع "العهد"، الى أنَّ "تهديد ترامب باغتيال الخامنئي عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف".
ولفت قاسم، الى أن "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحَّدًا في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي، ولديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية".
وأكد أنه "ستنتصر إيران لأنَّها صاحبة حق ومُعتدَى عليها".
وشدد على أننا "نحتفظ لأنفسنا بالقرار والخيار المناسب الذي نتخذه في وقته إذا لم تنجح فرصة الدولة في تحقيق أهدافها"، لافتاً الى أنه "على الدولة أن تمارس كلّ ضغوطاتها وتستثمرعلاقاتها الدولية لتُلزم إسرائيل بالانسحاب".
وقال "المقاومة حاضرة لأي خيار تتخذه الدولة لوقف العدوان وانسحاب إسرائيل".
وتابع "أن نُدير معركة أولي البأس مع المجاهدين الأسطوريين ونخرج منها صامدين ثابتين مستمرين في حمل لواء المقاومة والتحرير فهذا إنجاز عظيم"، مشدداً على أن "المقاومة باقية ومستمرة تُرمِّم وضعها وقد عبَّرت عن قوة استمراريتها بأهلها".
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