رويترز عن مسؤول أميركي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين

نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي، لكنها ترى في الوقت نفسه خطرًا كبيرًا لرد إيراني وشيك يستهدف القوات الأميركية.

وأوضح أحد المسؤولين أن الرد الإيراني المحتمل قد يحدث خلال يوم أو يومين.