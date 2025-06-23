نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي، لكنها ترى في الوقت نفسه خطرًا كبيرًا لرد إيراني وشيك يستهدف القوات الأميركية.
وأوضح أحد المسؤولين أن الرد الإيراني المحتمل قد يحدث خلال يوم أو يومين.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول أميركي: قد يأتي الرد الإيراني خلال يوم أو يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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