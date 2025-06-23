البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في ما يتعلق بمضيق هرمز وسيكون من الغباء أن تتخذ إيران قرارا بإغلاقه

أعلن البيت الأبيض، أننا "نراقب عن كثب الوضع في ما يتعلق ب​مضيق هرمز​ وسيكون من الغباء أن تتخذ إيران قرارا بإغلاقه".

وحذّرت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بأن "إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا للغاية"، مذكّرة بأن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل دبلوماسي وخفض التصعيد.

وأشارت كالاس إلى أن "وزراء الخارجية الأوروبيين يركّزون خلال اجتماع في بروكسل على إيجاد حل دبلوماسي عقب الضربات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية"، مشددة على أن "المخاوف من رد وتصعيد الحرب كبيرة، خصوصا إغلاق إيران مضيق هرمز، وهو أمر خطير للغاية ولن يكون في مصلحة أحد".

وفي وقت سابق، اوصى مجلس الشورى الإيراني ب​إغلاق مضيق هرمز​ وقرر ترك اتخاذ القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي

وذكرت قناة "برس تي.في" الإيرانية اليوم الأحد أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، وذلك بعد أن أفادت تقارير بموافقة البرلمان على الإجراء.

ولم يحسم بعد قرار إغلاق المضيق، الذي يمر عبره حوالي 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

لكن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب اليوم الأحد إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر".