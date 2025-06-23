أعلن الكرملين، أنّ دعم ​روسيا​ لإيران سيعتمد على احتياجات طهران في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنّ موسكو عرضت جهود الوساطة ووضحت موقفها، واعتبر أن ذلك يُعد شكلًا من أشكال الدعم للجانب الإيراني.

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: دعم روسيا لإيران مرتبط باحتياجات طهران ونمارس دورًا داعمًا عبر الوساطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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