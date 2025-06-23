أوضح المتحدّث الرّسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ "تنويه عدد من السّفارات لرعاياها باتخاذ احتياطات أو تجنّب بعض المواقع في قطر، يأتي في إطار السّياسات العامّة المتَّبعة لدى عدد من الدّول في ما يتعلّق بإرشادات السّفر وتحديثات الأوضاع الأمنيّة لرعاياها في مختلف دول العالم، ولا تعكس بالضّرورة وجود تهديدات محدّدة".
وطمأن في بيان، أنّ "الوضع الأمني في الدّولة مستتب، وأنّ الجهات المختصّة تتابع الموقف عن كثب، وهي على أهبّة الاستعداد لاتخاذ التّدابير اللّازمة كافّة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوّار، كما أنّها ستبقي الجمهور على اطّلاع بأي مستجدّات تستوجب التّنبيه أو الإجراء".
وأكّد الأنصاري أنّ "قطر تواصل بذل جهود دبلوماسيّة حثيثة لخفض التّصعيد في المنطقة، والحفظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، بالتّواصل مع الجهات الفاعلة والشّركاء الإقليميّين والدّوليّين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: الوضع الأمني بالدولة مستتب ونبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لخفض التصعيد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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