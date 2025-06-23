الصحة السورية: ارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي داخل كنيسة بدمشق إلى 25 قتيلًا و63 مصابًا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​ "ارتفاع حصيلة التّفجير الإرهابي الّذي استهدف كنيسة مار الياس في دويلعة في ​دمشق​، إلى 25 شهيدًا و63 إصابة".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء أمس، أنّ "انتحاريًا يتبع لتنظيم "داعش" الإرهابي أقدم على الدّخول إلى كنيسة مار الياس في حي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النّار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة".

وأشارت إلى أنّ "الفرق المختصّة في الوزارة باشرت التّحقيقات للوقوف على ملابسات الجريمة النّكراء"، مؤكّدةً أنّ "هذه الأعمال الإرهابيّة لن توقف جهود الدّولة السّوريّة في تحقيق السّلم الأهلي، ولن تثني السّوريّين عن خيار وحدة الصف في مواجهة كل من يسعى للعبث باستقرارهم وأمنهم".