شركة الكهرباء في طهران: إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية

أعلنت شركة ​الكهرباء في طهران​، عن "إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية".

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، عن "​انقطاع الكهرباء​ في شمال ⁧‫طهران‬⁩ بعد قصف إسرائيلي".