أعلنت شركة الكهرباء في طهران، عن "إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية".
وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، عن "انقطاع الكهرباء في شمال طهران بعد قصف إسرائيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر شركة الكهرباء في طهران: إعادة التيار في المناطق الشمالية للعاصمة بعد أن انقطع نتيجة الهجمات الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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