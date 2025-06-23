شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على أرواح أعضائه الراحلين في ختام جلساته والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة الختامية لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الوقوف دقيقة حداد على أرواح أعضاء المجلس الراحلين الذين توفوا خلال أدوار انعقاد مجلس الشيوخ الخمس طوال الخمس سنوات الماضية حتى الآن.

ويختتم مجلس الشيوخ دور الانعقاد الخامس اليوم الإثنين، ليتم فض دور الانعقاد، وبالتالي تكون جلسة اليوم هى الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول.

جاء ذلك بناء على طلب النائب طارق رسلان، الذي طلب من رئيس المجلس في بداية كلمته الوقوف دقيقة حدادا على أرواح أعضاء المجلس الذين رحلوا.