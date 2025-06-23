شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم أمام "الشيوخ": انتظام الدراسة وصلت لـ 85% والكثافة بالفصول 50 طالب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن انتظام العملية التعليمية شهد تحسنا ملحوظا هذا العام، لافتاً إلى أن نسبة حضور الطلاب في المدارس الحكومية وصلت إلى 85%، بعد أن كانت لا تتجاوز 9% في العام الماضي، بسبب تراكم الأزمات وظروف استثنائية كان أبرزها جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم نفذت حزمة إجراءات عاجلة لحل واحدة من أبرز المشكلات التي أدت لعزوف الطلاب عن المدارس، وهي الكثافة الطلابية المرتفعة داخل الفصول، والتي وصلت في بعض المدارس إلى أكثر من 100 طالب في الفصل الواحد، بل فوجئت الوزارة بقوائم تصل إلى 200 طالب في الفصل الواحد، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول تربويا ولا إداريا.

وأضاف بهاء الدين أن الوزارة أعادت توزيع الفراغات داخل المدارس واستخدامها بشكل فعال، مما أسفر عن انخفاض الكثافة إلى حد أقصى يبلغ 50 طالبا في الفصل، باستثناء 22 مدرسة فقط من أصل 65 ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية، مؤكداً أن بعض المحافظات الحدودية أصبحت الكثافة بها لا تتجاوز 35 طالب.

وأشار بهاء الدين، إلى أن العجز الحاد في أعداد المعلمين كان أحد التحديات الأساسية، حيث بلغ عدد المعلمين نحو 840 ألفًا، غالبيتهم فوق سن الخمسين، مع خروج أكثر من 70 ألفًا على المعاش، فيما بلغ العجز الكلي بداية العام نحو 400 ألف معلم، زاد مع توزيع الطلاب بعد تخفيض الكثافات الأمر الذي أوجدت له الوزارة حلا جذريا.

ولمواجهة العجز، أوضح بهاء الدين أن الوزارة اعتمدت على عدة محاور، أبرزها تمديد أسابيع العام الدراسي، زيادة زمن الحصة من 45 إلى 50 دقيقة، تقليل عدد الحصص المخصصة للمادة الواحدة دون الإخلال بجودة المحتوى، بالاضافة التوسع في نظام التعاقد بالحصة، ورفع المقابل المالي من 20 إلى 50 جنيها،

وأكد بهاء الدين، أن الوزارة تعمل على تحسين أوضاع المعلمين وتدريبهم لأنهم "الركيزة الأساسية" للعملية التعليمية، ليس فقط في التعليم ولكن أيضا في غرس القيم والسلوكيات السليمة لدى الطلاب، لافتاً إلي أن المدرسة لم تعد مجرد مكان للتلقين والتعليم فقط، بل كان التوجه بضرورة أن تعود مكانتها كـمؤسسة تربوية نظامية تغرس القيم الأساسية، مثل الانضباط، الالتزام، والاحترام.

ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلي العمل علي تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي وتكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة، في إطار مشروع وطني شامل لرفع وعي الطلاب ومكافحة ظواهر التنمر والعنف في البيئة التعليمية.

ولفت أيمن بهاء الدين، أن موازنة الهيئة العامة للأبنية التعليمية تشهد زيادة في مخصصاتها خلال العام الجديد، للمضي قدما في خطتها المتكاملة التي انطلقت فيها وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلي أن موضوع الكثافات انتهي ولن يكون هناك خلال العامين ثلاث القادمين فترات ثانية في المدارس.