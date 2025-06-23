شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة الحكومة تثمن دور مجلس الشيوخ: دعم مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في ختام جلسات المجلس بدور الانعقاد الخامس، والفصل التشريعي الأول، على الجهد الكبير الذي بذله المجلس على مدار خمس سنوات ودعمه لمسيرة البناء والتنمية للدولة.

وقال فوزي في كلمته: نتذكر ما بذلتموه من جهد وإخلاص وتفاني، ومن الإنصاف القول إن الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ جاء حافلا بالتشريعات التي أسهمت في إثراء التشريعات الوطنية، وحل مشكلات عديدة، وكانت منعطفا رئيسيا لبناء الجمهورية الجديدة، وكان مجلس الشيوخ شريكا حقيقيا في إثراء النقاش الوطني وسندا من خلال الحكمة والرؤية المستقبلية.

وأضاف وزير الشئون النيابية أن مجلس الشيوخ استطاع متابعة الأحداث الجارية من حولنا بصفة خاصة في فلسطين وليبيا واليمن وإيران وغيرها، وكان له دور مهم في المتابعة لدور مصر بفضل السياسة الخارجية المتزنة والعاقلة التي يقود دفتها الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الخطى الثابتة والرأي السديد والعزم الذي لا يلين.

وتابع الوزير موجها حديثه للمجلس: لمسنا الأداء المتميز لمجلسكم الموقر الذي ارتقى إلى مستوى التحديات، ودوره في مشروعات القوانين ومنها تعديل القوانين البحرية وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجدير بالذكر مشاركة المجلس ومساهمته الفعالة بدأب وتحقيق توازن مهد الطريق لتوازن وتوافق في مشروع قانون المسئولية الطبية، وأسجل تقديري الشخصى في مرور واجب على مناقشات شهدتها القاعة، مناقشة سياسة الحكومة في موضوعات عديدة مثل تطوير المطارات وتعزيز التنافسية الدولية ومواجهة التطرف الديني وغيرها، في تأكيد على أن المجلس أقسم أن يؤدي دوره بإخلاص واعتزاز حتى جلسته الأخيرة، بما يضمه من كفاءات قانونية وخبرات وطنية متخصصة، فكان له إسهامات في مناقشة قضايا التعليم والصحة وغيرها من القضايا الوطنية والاجتماعية.

واستكمل فوزي: فصل تشريعي زخر بمشروعات القوانين الهامة والعديد من الطلبات لصالح أبناء الوطن، ترسخون لقواعد صلبة في الانتقال إلى مستقبل زاهر، وفي هذه اللحظات ونحن نطوي صفحة من صفحات العمل البرلماني لا يسعني إلا أن أعرب عن اعتزازي بدور مجلس الشيوخ الذي أسهم من خلال لجانه المختلفة في دراسة العديد من مشروعات القوانين المهمة، كما قدم رؤى دعمت مسيرة الدولة في الإصلاح والبناء، لتؤكدوا أنكم ممثلون للشعب عين له.. لا عين عليه.

وقال فوزي: "ولا يفوتني أن أعبر عن خالص شكري وامتناني للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس - القامة الدستورية والقانونية وقيادته الرشيدية الحكيمة للمجلس ومساهماته الوطنية لصالح الوطن، والشكر موصول إلى النائب بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان جهودهم الكبيرة والملموسة الوطنية البناءة، والشكر موصول إلى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، والمستشار عمرو يسرى، الأمين العام المساعد، وتعاونهم المستمر معي ومع الحكومة، كما أذكر بكل الخير الجهد الكبير الذي بذله زميلي المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق، في تمثيل الحكومة، حيث مثل الحكومة على مدار 4 أدوار انعقاد وأنا استكملت دور الانعقاد الأخير".

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته قائلا: "ونحن نختتم جلسات مجلس الشيوخ نؤكد أننا جميعا عاقدين العزم مجددين العهد لقائد المسيرة التنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن نكون خلفه سائلين الله عز وجل أن يبارك خطاه ويمده بمدد من عنده".