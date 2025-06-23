شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "طمنّي" تواصل دعم طلاب الثانوية العامة فى ثاني أيام الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مبادرة "طمنّي" فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، في إطار حرصها على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون مع مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، .

وانطلقت الجولة الثانية من المبادرة وسط أجواء من الحماس والتفاعل الإيجابي من قبل فريق المتطوعين، الذين شكّلوا سندًا حقيقيًا للطلاب والطالبات في لحظة فارقة ومليئة بالتوتر، وتوجه الفريق إلى عدد من المدارس بمحافظة القليوبية، من بينها مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية بنات، ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنين، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر.

وقدّم الفريق للطلاب "شنط دعم نفسي" تحتوي على مستلزمات رمزية تحمل في مضمونها رسائل حب واهتمام، بالإضافة إلى كلمات طيبة وبث مشاعر الطمأنينة والأمل في نفوس الطلاب، لتذكيرهم بأنهم ليسوا وحدهم في هذا المشوار، وأن هناك من يؤمن بهم ويقف إلى جانبهم.

وأكد القائمون على المبادرة أن الجولات مستمرة خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف مرافقة الطلاب في رحلتهم حتى يوم إعلان النتائج والاحتفال بنجاحهم، في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني في مساندة الأجيال الجديدة على المستويين النفسي والمجتمعي، وبناء بيئة تعليمية قائمة على التشجيع والاحتواء.