رئيس الشيوخ: الإعلام يلعب دورا جوهريا فى بناء الوعى وتشكيل سلوكيات المجتمع

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أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن الإعلام يلعب دورا جوهريا في بناء الوعي العام وتشكيل سلوكيات المجتمع، مشددا على أن دوره يتجاوز كونه ناقلا حرفيا للأحداث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة بشأن انتشار العنف والتنمر والتحرش في المؤسسات التعليمية.

وقال رئيس المجلس: "الإعلام ليس مجرد ناقل حرفي، بل هو الأداة الرئيسية في تشكيل الوعي العام، والبداية والنهاية لأي تغيير حقيقي في سلوك المجتمع تبدأ من الإعلام."

وأضاف: "حين تصل بعض الرسائل البسيطة للناس بلغة قريبة منهم، فإنها تُحدث فرقا حقيقيا، وعلينا أن نخاطب المواطن العادي بما يفهمه ويؤثر فيه، فالإعلام قادر على الوصول إلى كافة فئات المجتمع، لافتا إلي الإعلام الواعي والهادف يشكل أحد أذرع الدولة في مواجهة التحديات المجتمعية.