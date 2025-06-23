شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: هنعرض الحصاد اليوم.. ونختتم دور الانعقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه بعد انتهاء مناقشات اليوم، سيتم عرض الحصاد حول أعمال المجلس في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول، قائلًا: "سنعرض الحصاد ونختتم دور الانعقاد".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي ناقشت ثلاث طلبات حول سياسة الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر والتحرش بالمدارس.

ومن المنتظر أن يعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في نهاية الجلسة موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، وذلك في الموعد الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، وفقًا لحكم المادة (158) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة (158) من اللائحة على ما يلي:

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفضُّ رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.