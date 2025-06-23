شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يستعرض حصاد أعماله فى الفصل التشريعى الأول: أكثر من 4900 اجتماع للجان والان مع تفاصيل الخبر

استعرض مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حصاد الفصل التشريعي الأول من أعماله ويضم 5 أدوار انعقاد، في تقرير إحصائي شامل شمل أداء اللجان النوعية واللجنة العامة والدبلوماسية البرلمانية، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية وقياس الأداء البرلماني.

وكشفت الإحصائيات أن اللجان النوعية عقدت 4947 اجتماعا على مدار الفصل التشريعي الأول، وأعدت 1034 تقريرا برلمانيا، إلى جانب تنفيذ 24 زيارة ميدانية دعمت أداءها الرقابي والتشريعي.

كما بلغت ساعات العمل داخل هذه اللجان نحو 3925 ساعة، ما يعكس حجم الجهد المبذول في معالجة الملفات المطروحة على أجندة المجلس.

وفيما يتعلق باللجنة العامة، أوضح التقرير أنها عقدت 16 اجتماعا، وأعدت 24 تقريرا برلمانيا ناقشت خلالها موضوعات محورية تتعلق بتنظيم العمل داخل المجلس، فضلاً عن متابعة القضايا العامة المطروحة على الساحة الوطنية.

على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، أظهر التقرير تفاعلا مكثفا مع المحافل الدولية، حيث تم عقد لقاءات مع 7 رؤساء دول، و6 رؤساء وزراء ونوابهم، بالإضافة إلى لقاء واحد مع رئيس برلمان أجنبي.

ويأتي هذا النشاط في إطار دعم السياسة الخارجية المصرية من خلال الدبلوماسية البرلمانية كأداة تكميلية للعمل الدبلوماسي الرسمي.