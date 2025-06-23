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وقفات احتجاجية للمحامين بجميع المحافظات اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية..صور

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  • وقفات احتجاجية للمحامين بجميع المحافظات اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية..صور 1/3
  • وقفات احتجاجية للمحامين بجميع المحافظات اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية..صور 2/3
  • وقفات احتجاجية للمحامين بجميع المحافظات اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية..صور 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الإثنين، 23 يونيو 2025 03:42 م

نظم المحامين اليوم، وقفة احتجاجية،على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

ونظم المحامين وقفات احتجاجية للمحامين أمام محاكم سوهاج، وشمال الدقهلية، وشمال البحيرة، ومطروح، وجنوب البحيرة، وبني سويف، وأسيوط، وبورسعيد، وجنوب الدقهلية، وطنطا، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

 

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وقفة المحامين

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جانب من الوقفة 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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