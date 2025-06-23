شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ننشر إحصائيات مجلس الشيوح خلال الفصل التشريعي الأول والان مع تفاصيل الخبر

تنشر ”الخليج 365” بالأرقام احصائيات مجلس الشيوخ، الذي ترأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفصل التشريعي الأول، والذي ضم 5 أدوار انعقاد.

وتقضي المادة 158 من اللائحة بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة



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