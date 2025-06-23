شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل 3 طلبات بشأن مكافحة التنمر والتحرش فى المدارس للجنة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة 3 طلبات مناقشة عامة بشأن مكافحة التنمر والعنف والتحرش في المدارس إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها، وذلك بعد مناقشتها في الجلسة والاستماع إلى تعقيب وزارة التربية والتعليم.

وناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة من النائبة رائد مصطفى، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

كما ناقش المجلس طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.