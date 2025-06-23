شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إعلام الشيوخ: نحتاج لاجتماع عاجل لقضية الوعي.. والمدرسة الجبهة الأولى للمواجهة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، أن المدارس تعد الأمل في تنمية وعي الأجيال الجديدة، في ظل تراجع أدوار العديد من المؤسسات المجتمعية الأخرى، مشيراً إلي أن المدرسة أصبحت المحطة الوحيدة التي يمر بها جميع الأطفال دون استثناء، ما يحملها مسؤولية جسيمة في تكوين شخصية الطالب وصقل سلوكه وقيمه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من النواب وموجهة لوزير التربية والتعليم، حول سياسة الوزارة في مكافحة التنمر والعنف والتحرش، سواء اللفظي أو الجسدي.

وقال محمود مسلم: "نشهد في العام الدراسي الحالي حالة من الانضباط غير المسبوق مقارنة بالأعوام الماضية، وهناك جهود إيجابية في تطوير المناهج التعليمية بشكل جذري، ما يُبشر بمستقبل أكثر إشراقًا إذا ما تضمن هذا التطوير منظومة متكاملة من القيم والمبادئ والسلوكيات"

ودعا مسلم إلي ثورة في المناهج بالتزامن مع تطوير أداء المعلم وتدريبه وتأهيله ودعمه ماديا ومعنويا وإلا فلن يُجدي نفعا، قائلا: "المعلم إذا صلح، صلحت المدرسة، وإذا صلحت المدرسة، صلح الوطن بأكمله".

وطالب النائب الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بتقديم بيانات دقيقة وشاملة حول حالات التحرش والتنمر في المدارس، لافتاً إلي إلى أن التقدم العلمي في مجالات علم النفس والاجتماع يمكن أن يوجه الجهود لمعالجة الظواهر السلبية في البيئات الأكثر تعرضًا لها.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ أن دور الإعلام "تم اختزاله في نقل القضية فقط، بينما جرى تحميل المعلم العبء كله"، ليعقّب محمود مسلم بقوله: "القضية لا تقع على عاتق المعلم وحده، بل هي مسؤولية متعددة الأطراف تشمل الإعلام، والثقافة، والجامعات، ومراكز الشباب، والمجتمع الديني، والمدرسة في القلب من كل ذلك".

وعن دور الإعلام، قال مسلم: "الإعلام يؤدي دوراً هاما في نقل الحقيقة والتواصل الجماهيري، لكنه يتراجع في التأثير على تغيير السلوكيات، بينما يظل التأثير الحقيقي والتربية المباشرة في المدرسة، والمنزل، والمؤسسة الدينية".

وفي ختام كلمته، وجه محمود مسلم طلبا عاجلا للحكومة قائلا: "نفسي أسمع أن الحكومة عقدت اجتماعا موسعا بين مختلف أجهزتها المعنية بقضية الوعي.. لا يمكن أن نظل نطالب ونطرح حلولا بينما لم تجتمع الجهات المعنية معا لمناقشة الظاهرة".

وعاد مسلم إلي التأكيد علي أن حل هذه المشكلات الجذرية يتطلب تضافر حقيقا للجهود، قائلا: "لو المدرسة قامت بدورها التربوي والتعليمي بشكل متكامل، ستحل معظم مشكلات المجتمع".

واختتم مسلم حديثه بتوجيه التحية إلى رئيس المجلس لأدائه خلال الفصل التشريعي، والحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية.