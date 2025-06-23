شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مجلس الشيوخ بالفصل التشريعى الأول.. 40 مشروع قانون و93 طلب مناقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إنجازات المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، والذى يضم خمس أدوار انعقاد، وذلك من خلال فيديو تم عرضه بالجلسة، وتضمن أنه عقد 186 جلسة عامة، وجلسة طارئة استغرقت 488 ساعة، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 6013 مرة.

وبالنسبة للمحور التشريعى والرقابى والدراسات ناقش المجلس على مدار الفصل التشريعى الأول 40 مشروع قانون، و93 طلب مناقشة عامة، و919 اقتراح برغبة، و18 دراسة برلمانية، و9 دراسة للأثر التشريعى.

ومن المنتظر أن يعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق فى نهاية الجلسة بعد انتهاء الحصاد موافقة المجلس علي فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتنص المادة 158 من اللائحة على أنه يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.