أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان أنه "اعتبارًا من تاريخ اليوم 23-6-2025، ولمدّة عشرة أيّام تقريبًا، ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال هدم وإزالة ركام مبنى في الضّاحية الجنوبيّة، استُهدف أثناء العدوان الإسرائيلي، وذلك يوميًّا من السّاعة 8:00 لغاية السّاعة 16:00.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطّريق ومنع المرور على مسرب من الطّريق الممتد من محلّة معوّض / "مستديرة الزّغلول" وصولًا إلى "مفرق صالون يونس" بإتّجاه المشرفيّة، وتحويل السّير في بعض الأحيان بإتجاه معوّض".
ودعت المواطنين الى "أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير في معوّض لمدّة 10 أيّام بسبب أعمال هدم مبنى وإزالة ركام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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