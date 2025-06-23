طرابلسي استنكر استهداف الكنائس والمصلين: حماية المسيحيين وسائر الأبرياء هي من مسؤوليات الدولة السورية الجديدة

استنكر النائب إدغار طرابلسي الجريمة التي استهدفت كنائس ومصلين في سوريا، متسائلًا: "لماذا يُضطهدون؟ من يقتلهم؟ وهل يمكن تبرير القتل تحت أي ذريعة؟".

وسأل: "ما ذنب الكنيسة والمصلين؟ وما الغاية البعيدة لمن خطط لهذه الجريمة؟"، مؤكدًا أنّ ​حماية المسيحيين​ وسائر الأبرياء ودور العبادة هي من مسؤوليات الدولة السورية الجديدة.

وختم طرابلسي متسائلًا: "هل ينظر العالم الحر إلى ما جرى، أم أن ما حصل هو ما يُراد للمنطقة من تفتيت وتهجير؟".