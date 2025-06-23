بو صعب: نتمنى من الدول أن تأخذ بعين الإعتبار حماية المؤمنين في كلّ دور العبادة

أشار نائب رئيس مجلس النواب ​الياس بو صعب​ من عين التينة، الى أن "هناك جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين 30 حزيران".

ولفت بو صعب، الى أننا "استنكرنا التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق وسبق أن نبّهنا من هذه الأعمال ونتمنى من الدول أن تأخذ بعين الإعتبار حماية المؤمنين في كلّ دور العبادة".