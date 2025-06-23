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طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد 24 الحالي

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طيران الشرق الأوسط: إلغاء رحلات الشركة إلى العراق ليوم غد 24 الحالي

اعلنت شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية في بيان" إلغاء رحلاتها من وإلى العراق (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الثلاثاء 24 حزيران 2025 نظرا لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، وذلك وفق الجدول التالي:

الى من رقم الرحلة

بغداد بيروت ME320

بيروت بغداد ME321

بغداد بيروت ME322

بيروت بغداد ME323

اربيل بيروت ME324

بيروت اربيل ME325

النجف بيروت ME326

بيروت النجف ME327".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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