اتصل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي معزياً بـ"شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في كنيسة مار الياس في دمشق".
واعتبر عون أن "هذا العمل الاجرامي المدان، الذي طال مصلّين في كنيسة، هو انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية ويؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف".
وتمنى أن "ينعم الله على أهل الضحايا بالصبر والتعزية، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يبقى صوت الإيمان والرجاء والمحبة في مشرقنا أقوى من كل محاولات التدمير والقتل والإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر عون معزياً بضحايا التفجير الذي وقع يوم أمس في دمشق: انتهاك صارخ يؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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