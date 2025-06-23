عون معزياً بضحايا التفجير الذي وقع يوم أمس في دمشق: انتهاك صارخ يؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف

اتصل رئيس الجمهورية السابق العماد ​ميشال عون​ بالبطريرك يوحنا العاشر يازجي معزياً بـ"شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع يوم أمس في كنيسة مار الياس في دمشق".

واعتبر عون أن "هذا العمل الاجرامي المدان، الذي طال مصلّين في كنيسة، هو انتهاك صارخ لكل القيم الدينية والإنسانية ويؤكّد من جديد خطورة الفكر المتطرّف".

وتمنى أن "ينعم الله على أهل الضحايا بالصبر والتعزية، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يبقى صوت الإيمان والرجاء والمحبة في مشرقنا أقوى من كل محاولات التدمير والقتل والإرهاب".