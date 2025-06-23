أشار النائب السابق إميل رحمة، في تصريح له الى أنّ "دماء المسيحيين التي سالت في كنيسة مار إلياس في دمشق، تدل على أنّ تعهدات السلطات السورية باحترام التعددية، وحماية الأقليات الدينية، والحق في الاختلاف والديموقراطية، "ذهبت هباء وليست جدية"، مضيفًا: "في كل يوم لنا دليل على إخلالها بهذه التعهدات، لذلك فإن المواطن السوري يبقى الضحية".
وقال رحمة: "رحم الله شهداء كنيسة مار إلياس في دمشق، وإن دماءهم في ذمة الذي خذلها عندما نكث بوعده في الالتزام بحقوق الإنسان وحماية الأقليات المسيحية والإسلامية في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة: دماء شهداء كنيسة مار إلياس في ذمة من نكث بوعده بحماية الأقليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.