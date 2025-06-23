إردوغان: لن نسمح أبدا لسوريا أن تُجر إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنّ "تركيا لن تسمح بجر سوريا إلى الفوضى وانعدام الاستقرار مجددا"، وذلك في أعقاب هجوم انتحاري أسفر الأحد عن مقتل 22 شخصا في كنيسة في دمشق.
واكد اننا "لن نسمح أبدا لجارتنا وشقيقتنا سوريا أن تُجر إلى وضع جديد من عدم الاستقرار بفعل منظمات إرهابية تتحرك بالوكالة"، متعهّدا دعم الحكومة الجديدة في معركتها مع مثل هذه الجماعات.
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