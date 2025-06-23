الخطوط الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها من وإلى مطار بيروت الدولي

استأنفت الخطوط الجوية الإماراتية رحلاتها من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، بعد توقف دام أيام عدة نتيجة التطورات الأمنية في المنطقة والتشدد الذي شهدته حركة الملاحة الجوية خلال الفترة الماضية.
وقد حطّت في مطار بيروت ظهر اليوم أولى تلك الرحلات، وعلى متنها المئات من الوافدين إلى لبنان، على أن تتبعها رحلة أخرى بعد الظهر.
ويُشار إلى أن عدداً من شركات الطيران بدأت بدورها بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى المطار تدريجياً.
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