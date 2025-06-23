الحرس الثوري أعلن عن انطلاق الموجة الـ21 من "الوعد الصادق 3": العمليات القتالية لطائراتنا لن تتوقف لحظة

أعلن حرس الثورة في ايران، عن "انطلاق الموجة الحادية والعشرون من عملية الوعد الصادق 3 ردا على استمرار جرائم الكيان الإسرائيلي وذلك بإطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل وعمليات مركبة للطائرات المسيرة الذكية

ولفت الحرس، في البيان رقم 17، الى أنه "في هذه العملية تم استخدام صاروخ خيبر (قدر H) الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة، عبر استخدام تكتيكات جديدة ومفاجئة لتحقيق ضربات أكثر دقة وأشد تدميراً وفعالية"، مضيفاً "في هذه الموجة تم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الكيان الاسرائيلي من الشمال إلى الجنوب والمركز".

وقال "نذكر ان عملياتنا الدقيقة المؤثرة ستستمر بقوة أكبر وقدرة تدمير أشد عبر استخدام تكتيكات خاصة جديدة تستغل نقاط ضعف أنظمة الدفاع الجوي للعدو".

وتابع "العمليات القتالية لطائراتنا المسيرة لن تتوقف لحظة واحدة خلال النهار وعليه فأن المستوطنين الغاصبين سيضطرون للبقاء في الملاجئ هاربين".