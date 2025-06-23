مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أضرار بيئية هائلة ستنتج عن القصف الأميركي لمنشآتنا النووية

اعتبر مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ الوكالة "لم تعد تقوم بوظيفتها بكفاءة"، في ظل التطورات الأخيرة، منتقدًا ما وصفه بـ"العمل العدواني" الذي تعرّضت له المنشآت النووية الإيرانية.
وأشار المندوب الإيراني إلى أنّ "العمل العدواني الأخير يمثل ضربة للقواعد الدولية"، محذرًا من "أضرار بيئية هائلة ستنتج عن القصف الأميركي لمنشآتنا النووية".
وأكد أن "لإيران الحق في الدفاع عن نفسها ومصالحها بكل السبل"، في ظل ما تتعرض له من تهديدات تمسّ سيادتها وأمنها القومي.
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