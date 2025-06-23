غروسي: إيران أبلغتني في 13 حزيران أنها ستتخذ تدابير لحماية المواد النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي ان "​إيران​ أبلغتني في 13 حزيران أنها ستتخذ تدابير لحماية المواد النووية".

وشدد على انه "مستعد للتواصل مع كل الأطراف لحماية المنشآت النووية"، معتبرا أن "عدم التصرف إزاء ما يحدث هو أخطر ما يمكن فعله".

وأضاف :"لا نريد أن نشهد حادثة تسرب إشعاعي ولا مزيدا من الدول المسلحة نوويا".