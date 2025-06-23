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بوتين: الضربات على إيران عدوان غير مبرر

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بوتين: الضربات على إيران عدوان غير مبرر

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان "الضربات على إيران عدوان غير مبرر"، مؤكدا ان "​روسيا​ تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني".

واضاف ان "العدوان المستفز على إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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