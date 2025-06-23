بوتين: الضربات على إيران عدوان غير مبرر

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى ان "الضربات على إيران عدوان غير مبرر"، مؤكدا ان "​روسيا​ تبذل جهودا لمساعدة الشعب الإيراني". واضاف ان "العدوان المستفز على إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار".

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