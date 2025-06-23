وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن "دوي انفجارات في سماء تل أبيب والقدس". وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "تفعيل صفارات الإنذار للتحذير من موجة صواريخ ثانية تجاه وسط إسرائيل".

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